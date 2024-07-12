В Бурятии стартовал международный музыкальный фестиваль «Голос кочевников»

Главный музыкальный фестиваль лета «Голос кочевников» стартовал в Бурятии. Мероприятие проходит в этнокомплексе «Степной кочевник» в Ацагате.





Фестиваль продлится два дня. В течение этого времени концерты под открытым небом посетят около 15 тысяч любителей музыки.





Гости услышат восемь исполнителей из Бурятии и более 30 групп из разных городов России, Китая, Монголии и Казахстана. Фестиваль развернется на трех музыкальных сценах: «Солнце», «Луна» и «Звезда».





Перед зрителями выступят ZOLOTO, Therr Maitz, Settlers, Stolen, «Обстоятельства», Beautiful Boys, ielele, LUTAAR, «Сезон Dождей» и другие коллективы. Также гостей ждут пластический спектакль, танцплощадка и артисты электронной сцены.









Фото: Pixabay.com