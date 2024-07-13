Строительство культурного кластера на мысе Хрустальном в активной стадии

Все объекты культурного кластера на мысе Хрустальном, включая театр оперы и балета и Академию хореографии, в активной стадии строительства, сообщил заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин в своем Телеграм-канале.





«Будем держать на особом контроле выполнение поставленных задач», — написал Хуснуллин.





Он отметил, что это совершенно уникальный архитектурный и инфраструктурный проект, который заслуженно станет не только визитной карточкой всего полуострова, но и новой точкой притяжения в России.





Вице-премьер также заехал в историко-археологический парк «Херсонес Таврический», объект сдается уже этим летом, прошелся по местам уникального «Нового Херсонеса».





«Идейный вдохновитель проекта митрополит Симферопольский и Крымский Тихон рассказал об уникальных раскопках, которые проходили на этой территории, находки будут представлены здесь в музее Античности и Византии», — отметил Марат Хуснуллин.









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