Ольга Любимова посетила с рабочим визитом «Петергоф»

Министр культуры России Ольга Любимова вместе с генеральным директором музея-заповедника Романом Ковриковым и советником председателя правления ПАО «Сбербанк» Павлом Пригарой посетила с рабочим визитом «Петергоф».





Как написала министр в своем телеграм-канале, обсудили стратегию развития и посетили комплекс Дворцовых конюшен, усадьбу «Знаменка» и дворцово-парковый ансамбль «Сергиевка».





Особое внимание обратили на сохранение и развитие Дворцовых конюшен. Огромные пространства архитектурного шедевра Николая Бенуа позволяют создать уникальное современное общественное пространство, ориентируемое на широкую аудиторию как петербуржцев, так и гостей.









Фото: телеграм-канал Ольги Любимовой