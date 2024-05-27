РАМТ создал постановку под открытым небом по рассказам О. Генри

27.05.2024

РАМТ создал постановку под открытым небом по рассказам О. Генри
Российский академический молодежный театр (РАМТ) создал спектакль под открытым небом. Постановка по рассказам О. Генри получила название «Сердце Запада», передает пресс-служба учреждения.

По словам режиссера спектакля Андрея Рыклина, постановка стала посвящением юности, студенчеству.

«Когда-то мы это уже переживали и сейчас смотрим с высоты прожитого опыта, смотрим с улыбкой, выдыхаем и можем идти дальше. Три рассказа О. Генри я объединил героями, конечно, есть связки и сокращения, но в целом — это О. Генри как он есть, с сохранением авторского текста», — рассказал постановщик.

В спектакле задействованы актеры — выпускники мастерской Алексея Бородина в ГИТИСе 2009 года: Александра Розовская, Дмитрий Кривощапов, Алексей Бобров. Артисты воплотят на сцене образы героев рассказов «Пимиентские блинчики», «Друг Телемак», «Улисс и собачник».

В постановке задействован также музыкальный коллектив. Показ спектакля проходит во внутреннем дворе РАМТа. В театральную площадку двор преобразовал художник Сергей Тимонин.

Показы спектакля запланированы на 27-31 мая.


Фото: пресс-служба Российского академического молодежного театра