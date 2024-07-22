В Дамаске прошел концерт в честь 80-летия дипотношений между Россией и Сирией

В Дамасской опере в минувшее воскресенье состоялся концерт в честь 80-летия дипломатических отношений между Россией и Сирией, передает РИА Новости.



Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших в борьбе с терроризмом российских и сирийских военных. После состоялся показ короткометражного фильма об истории российско-сирийских отношений.



«Сирия гордится этим путем, полным совместных побед между Сирией и Россией во всех сферах», — сказал на открытии глава МИД Сирии Фейсал Микдад.



По словам российского посла в Дамаске Александра Ефимова, отношения между Россией и Сирией «преодолели все трудности». Москва, указал посол, готова в любое время оказать поддержку Дамаску.



На концерте Сирийский национальный симфонический оркестр вместе с российскими музыкантами исполнил произведения русской и сирийской классики.









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