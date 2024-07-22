Российские и зарубежные музыканты примут участие в Первом Санкт-Петербургском джазовом фестивале

В Санкт-Петербурге пройдет джазовый фестиваль.



Откроет Первый Санкт-Петербургский джазовый фестиваль концерт в Филармонии имени Д.Д. Шостаковича 22 июля. Участие в концерте примут Игорь Бутман, Юрий Башмет и коллектив «Солисты Москвы». Участие в фестивале примут более 600 музыкантов из России и зарубежных стран. Основной площадкой фестиваля станет Юсуповский сад.



Председатель городского комитета по культуре Федор Болтин выразил уверенность в том, что фестиваль станет знаковой программой для летнего Петербурга и заложит традицию.



В рамках фестиваля гостей ждут встречи с кубинским джазовым пианистом Гонсало Рубалькабой, басом Ильдаром Абдразаковым, коллективом из Узбекистана Jazzirama, гитаристом Ченком Эрдоганом, группой Akra Jazz Band из Турции, Трио Олега Аккуратова, Ларисой Долиной, Оркестром джазовой музыки имени Олега Лундстрема и другими известными исполнителями.



Мероприятия фестиваля пройдут в том числе на Площади Искусств, в Таврическом саду, парке «Озеро Долгое», пространстве «Севкабель Порт».









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