Франция запретила российским журналистам освещать Олимпиаду-2024

Власти Франции отказали некоторым российским журналистам в праве освещать Олимпийские игры, исходя из мер «предосторожности», сообщает «Вечерняя Москва».





Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что Париж отказал в аккредитации многим журналистам из России, которые заявляли о намерении освещать Игры. В то же время сотрудники из России, работающие в Международном олимпийском комитете, будут допущены. По его словам, такой шаг продиктован принципом предосторожности и опасениями по поводу возможных шпионов.





Дарманен уточнил, что в общей сложности 4340 человек получили отказ в допуске к Олимпиаде и связанным с ней мероприятиям. При этом среди них выявили менее сотни «агентов секретных служб».





Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены примут участие в составе 15 человек, которые получили статус индивидуальных нейтральных атлетов.









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