Туркменские костюмы пополнили фонд Российского этнографического музея

21.07.2024

Туркменские костюмы пополнили фонд Российского этнографического музея
В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония передачи на безвозмездной основе Российскому этнографическому музею комплектов традиционной мужской и женской туркменской одежды, сообщает «Большая Азия».

В собрание музея вошли созданные современными мастерами традиционные халаты, платья, головные уборы, обувь, а также браслеты и шейные украшения. 

Директор музея Юлия Купина подчеркнула важность пополнения коллекций: «У нас хранятся очень ценные коллекции. Это 9 тысяч единиц хранения, из которых 4 тысячи — фотографии. Мы, безусловно, заинтересованы в их пополнении: и фотоколлекций, и предметных коллекций. Нам интересны и работы современных мастеров».

Музей давно сотрудничает с Туркменистаном. Ранее здесь проводились выставки «Мир туркменского ковра» и мероприятия, посвященные 300-летию туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. 

В будущем планируется продолжение и расширение сотрудничества, включая совместные публикации, исследования коллекций, обучение и обмен опытом между музейными специалистами двух стран.


Фото: скриншот Youtube