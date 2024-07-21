Туркменские костюмы пополнили фонд Российского этнографического музея

21.07.2024
В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония передачи на безвозмездной основе Российскому этнографическому музею комплектов традиционной мужской и женской туркменской одежды, сообщает «Большая Азия».
В собрание музея вошли созданные современными мастерами традиционные халаты, платья, головные уборы, обувь, а также браслеты и шейные украшения.
Директор музея Юлия Купина подчеркнула важность пополнения коллекций: «У нас хранятся очень ценные коллекции. Это 9 тысяч единиц хранения, из которых 4 тысячи — фотографии. Мы, безусловно, заинтересованы в их пополнении: и фотоколлекций, и предметных коллекций. Нам интересны и работы современных мастеров».
Музей давно сотрудничает с Туркменистаном. Ранее здесь проводились выставки «Мир туркменского ковра» и мероприятия, посвященные 300-летию туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.
В будущем планируется продолжение и расширение сотрудничества, включая совместные публикации, исследования коллекций, обучение и обмен опытом между музейными специалистами двух стран.
Фото: скриншот Youtube