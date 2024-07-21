Министерство культуры России учредило театральную премию имени Федора Волкова

21.07.2024

Министерство культуры России учредило театральную премию имени Федора Волкова
Минкульт объявил об учреждении премии имени Федора Волкова, которая будет вручаться за значительный вклад в развитие театрального искусства страны. Документ с соответствующим приказом опубликован на официальном портале правовых актов, сообщает «Культуромания».

«Учредить премию министерства культуры Российской Федерации имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства Российской Федерации — три ежегодные премии в размере один миллион рублей каждая», — указывается в документе.

Эти награды предназначены для творческих работников государственных театров и театрально-зрелищных организаций, имеющих стаж непрерывной работы не менее пяти лет.

Федор Волков считается основателем русского театра. Он ставил спектакли при дворе императрицы Елизаветы Петровны.


Фото: Pixabay.com