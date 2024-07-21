Министерство культуры России учредило театральную премию имени Федора Волкова

Минкульт объявил об учреждении премии имени Федора Волкова, которая будет вручаться за значительный вклад в развитие театрального искусства страны. Документ с соответствующим приказом опубликован на официальном портале правовых актов, сообщает «Культуромания».





«Учредить премию министерства культуры Российской Федерации имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства Российской Федерации — три ежегодные премии в размере один миллион рублей каждая», — указывается в документе.





Эти награды предназначены для творческих работников государственных театров и театрально-зрелищных организаций, имеющих стаж непрерывной работы не менее пяти лет.





Федор Волков считается основателем русского театра. Он ставил спектакли при дворе императрицы Елизаветы Петровны.









Фото: Pixabay.com



