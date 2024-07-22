«Головоломка 2» завоевала звание второго самого успешного мультфильма в истории

Мероприятие состоится с 26 по 28 июля в петербургском ЦПКиО имени Кирова.
Учреждение планируется построить в Душанбе в рамках соглашения с Россией.
Указанная тема впервые в истории музейного дела России станет лейтмотивом масштабной экспозиции.
За минувшие выходные мультфильм собрал в мировом прокате 34,2 млн долларов.
В рамках мероприятия состоялся показ короткометражного фильма об истории российско-сирийских отношен...
Мероприятие состоится с 26 по 28 июля в петербургском ЦПКиО имени Кирова.
Учреждение планируется построить в Душанбе в рамках соглашения с Россией.
Указанная тема впервые в истории музейного дела России станет лейтмотивом масштабной экспозиции.
За минувшие выходные мультфильм собрал в мировом прокате 34,2 млн долларов.
В рамках мероприятия состоялся показ короткометражного фильма об истории российско-сирийских отношен...
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22.07.2024