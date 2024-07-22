«Головоломка 2» завоевала звание второго самого успешного мультфильма в истории

22.07.2024

«Головоломка 2» завоевала звание второго самого успешного мультфильма в истории
Анимационный фильм «Головоломка 2» стал вторым самым кассовым мультфильмом в истории.

За минувшие выходные мультфильм собрал в мировом прокате 34,2 млн долларов, а всего заработал 1,443 млрд долларов, передает «Бюллетень кинопрокатчика».

Отмечается, что фильм в скором времени должен обогнать мировые сборы хитов «Холодное сердце 2» (1,454 млрд долларов) и получить звание самого кассового фильма в истории.

Ранее сообщалось, что в России по итогам выходных в лидеры проката вышел художественный фильм «Водитель-олигарх» Алексея Пиманова. Фильм собрал в прокате 74,% млн рублей.


Фото: кадр из фильма "Головоломка 2"