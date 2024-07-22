Владимир Путин поприветствовал участников и гостей конкурса Елены Образцовой

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XV Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой.



Конкурс проходит в Государственной академической Капелле Санкт-Петербурга. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.



«Дорогие друзья! Приветствую вас на XV Международном конкурсе молодых оперных певцов Елены Образцовой. Ваш нынешний творческий смотр особенный, он посвящен сразу двум юбилейным датам — 25-летию конкурса и 85-летию его создательницы, народной артистки СССР Елены Васильевны Образцовой», — говорится в телеграмме.



Владимир Путин отметил, что благодаря энергии, таланту и вдохновению Образцовой проект все годы пользуется искренним вниманием одаренных артистов из России и зарубежных стран. Российский лидер подчеркнул, что конкурс обязательно порадует гостей богатой и насыщенной программой, подарит молодым исполнителям возможность выступить на сцене знаменитой Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга.



Президент выразил уверенность в том, что мероприятие послужит популяризации уникального творческого наследия Елены Образцовой и пожелал участникам, организаторами и гостям мероприятия успехов.









Фото: пресс-служба Кремля