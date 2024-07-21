Выставка о советских и российских шахматистах открылась в Нью-Дели

В Русском доме в Нью-Дели Фонд памяти Александра Печерского организовал выставку «Россия на 64 клетках», рассказывающую о выдающихся советских и российских шахматистах, сообщает «Большая Азия».





В первый день работы выставки посетителям были представлены книги по теории и практике шахмат, изданные в Советском Союзе. Также прошел шахматный чемпионат, а завершился день показом документального фильма «БРИКС: Чемпионы».





Руководитель представительства Россотрудничества в Индии Елена Ремизова отметила, что мероприятие, приуроченное к Международному дню шахмат, вызвало большой интерес у индийской публики.





Она также напомнила, что шахматные клубы всегда были важной частью советских культурных центров, и эта традиция продолжается: в каждом Русском доме есть школа шахмат.









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