В РОСИЗО организовали экспозицию, посвященную кинорежиссеру Татьяне Лиозновой

К 100-летию кинорежиссера Татьяны Лиозновой в РОСИЗО открыли выставку «Мгновения Татьяны Лиозновой», сообщает «Родина».





Экспозиция включает ранние работы Лиозновой, такие как «Память сердца», «Евдокия», «Им покоряется небо», а также известные фильмы «Три тополя на Плющихе», «Карнавал» и «Семнадцать мгновений весны».





Генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова выразила надежду, что посетители выставки будут учиться у Лиозновой, названной «железной леди» советского кинематографа за ее ответственность и строгость на съемочной площадке.





«Для нас очень важен этот цикл выставок, посвященных выдающимся деятелям культуры и искусства. Важно сохранить мастерство, историю, давайте мы будем учиться у Лиозновой», — подчеркнула Галактионова.





На выставке можно увидеть купе из «Нижеподписавшихся» и телефонную будку из фильма «Карнавал», а также множество фотографий и текстов, которые помогут узнать больше о классике советского кинематографа.





Выставка будет открыта до 26 августа.









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