Мишустин утвердил правила вручения медали памяти А.Н. Островского

С этого года в России начнут вручать памятную медаль, посвященную 200-летию со дня рождения знаменитого русского драматурга Александра Николаевича Островского. Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил правила вручения этой награды, сообщает «Российская газета».





Награда будет вручаться за значительные достижения в театральном искусстве и популяризацию отечественного театра за рубежом.





Согласно информации с сайта кабмина, медаль будут присуждать за создание высокохудожественных спектаклей, кино- и телефильмов, за значительный вклад в развитие театральных традиций, а также активное продвижение русского театра за границей. В этом случае медаль могут получить и иностранные граждане. Координацию вручения медали возьмет на себя Министерство культуры.





Идея разработки и утверждения правил и порядка вручения юбилейной медали была предложена президентом РФ Владимиром Путиным и закреплена соответствующим указом в апреле этого года.