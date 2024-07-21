Всероссийский молодежный театральный фестиваль стартовал во Владивостоке

Стартовал Всероссийский молодежный театральный фестиваль «Место силы — Владивосток». Форум проходит по инициативе губернатора Приморья Олега Кожемяко, передают «Аргументы и Факты».





«Место силы — Владивосток» включает 8 спектаклей, сотни образовательных мероприятий и 96 участников из различных регионов России. Программа фестиваля также включает деловую часть, творческие лаборатории и мастер-классы.





«Фестиваль «Место силы — Владивосток» придуман именно для молодежи. Он проходит в городе, где каждый четвертый житель — студент. Символично, что он проходит в год, когда Владивосток объявлен молодежной столицей. Мы хотим показать, что каждый талантливый человек может реализовать себя здесь, на своей малой родине», — рассказала министр культуры и архивного дела Приморья Елена Бронникова.





Основные события фестиваля пройдут в столице Приморья с 21 по 25 июля. В нем примут участие талантливые молодые россияне, а также творческие коллективы и индивидуальные участники из Узбекистана, Белоруссии и Румынии. Масштабный форум организован правительством Приморского края при поддержке Росмолодежи, Российского общества «Знание», ГИТИСа, школы-студии МХАТ и других театров.









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