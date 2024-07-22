Россия и Таджикистан утвердили проект нового здания театра Маяковского в Душанбе

22.07.2024

Россия и Таджикистан утвердили проект нового здания театра Маяковского в Душанбе
Россия и Таджикистан согласовали внешний вид будущего театра имени Владимира Маяковского.

Учреждение планируется построить в Душанбе в рамках соглашения с Россией, передает ТАСС.

Новый театр будет вмещать около 500 человек, его оснащение будет схожим с театром в Набережных Челнах, рассказал замминистра культуры республики Манучехр Шарифзода.

Руководитель продемонстрировал альбом с изображением фасада будущего театра. Здание планируется выполнить в светлых тонах, его фасад будет разделен на два уровня, один из которых будет украшен аркадами с колоннами, второй сделан с большой площадью остекления и балконом, опирающимся на колонны.

Строительство нового здания Русского драматического театра может начаться в конце 2024 года — начале 2025 года.


Фото: Pixabay.com