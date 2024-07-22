Фильм «Водитель-олигарх» вышел в лидеры проката по итогам выходных

Семейная комедия «Водитель-олигарх» вышла в лидеры кинопроката в России и СНГ за минувшие выходные.



Лента Алексея Пиманова собрала 74,5 млн рублей в прокате, свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.



Картина рассказывает историю олигарха Тимура Бабурина, привыкшем прожигать жизнь и деньги отца. Бизнес-партнер отца Тимура предлагает ему спор, решение становится для героя судьбоносным.



В актерский состав фильма вошли Павел Прилучный, Алексей Чадов, Ольга Погодина, Станислав Дужников, Дмитрий Хрусталев, Елена Валюшкина, Анна Уколова и другие.



На втором месте по сборам — картина Василия Свиридова «Не одна дома». Она собрала за минувшие выходные 33,3 млн рублей. Тройку лидеров замкнула лента Томаса К. Нэппера «Мадам Клико» (18,5 млн рублей).









Фото: Pixabay.com