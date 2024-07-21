Бразильский дизайнер Сисеро Мораис представил 3D-реконструкцию облика Ивана Грозного

21.07.2024

Бразильский дизайнер Сисеро Мораис представил 3D-реконструкцию облика Ивана Грозного
Бразильский дизайнер Сисеро Мораис создал 3D-реконструкцию лица русского царя Ивана Грозного. Для работы он использовал данные, собранные советским ученым Михаилом Герасимовым в ходе раскопок могилы царя, сообщает «Культуромания».

«Согласно исследованию доктора Герасимова, Иван, по-видимому, вел беспорядочную жизнь, злоупотреблял алкоголем и переедал», — отметил дизайнер.

Для своей работы он также изучил портрет царя, изображенный на обложке книги «Апостол» 1564 года.

Сисеро Мораис известен своими научными реконструкциями исторических личностей. Ранее он создал 3D-модели неандертальца и египетского фараона Аменхотепа III.


Фото: скриншот Youtube