Бразильский дизайнер Сисеро Мораис представил 3D-реконструкцию облика Ивана Грозного

Для работы он использовал данные, собранные советским ученым Михаилом Герасимовым в ходе раскопок мо...
Награда будет вручаться за значительные достижения в театральном искусстве и популяризацию отечестве...
Кавалькада пройдет по маршруту от Кисловодского государственного цирка имени Г. М. Трахтенберга до Н...
Сеть партнерских Русских домов в мире будет охватывать уже девять стран: Алжир, Боливию, Буркина-Фас...
Для работы он использовал данные, собранные советским ученым Михаилом Герасимовым в ходе раскопок мо...
Награда будет вручаться за значительные достижения в театральном искусстве и популяризацию отечестве...
Кавалькада пройдет по маршруту от Кисловодского государственного цирка имени Г. М. Трахтенберга до Н...
Сеть партнерских Русских домов в мире будет охватывать уже девять стран: Алжир, Боливию, Буркина-Фас...
«Место силы — Владивосток» включает 8 спектаклей, сотни образовательных мероприятий и 96 участников ...
Ему было 66 лет.
В первый день работы выставки посетителям были представлены книги по теории и практике шахмат, издан...
Награды предназначены для творческих работников государственных театров и театрально-зрелищных орган...
Выставка будет открыта до 26 августа.
В 2024 году на выставке впервые представлен сборник стихотворений Расула Гамзатова на испанском язык...
В общей сложности 4340 человек получили отказ в допуске к Олимпиаде и связанным с ней мероприятиям.
В программе запланированы военно-историческая реконструкция, народные русские игры и ремесленные мас...
Монумент весом более 20 тонн символизирует героическое прошлое города.
Петербуржцы впервые увидели ее в 1893 году в исполнении французской труппы.
Выставка будет открыта до 18 августа.
Организаторами конкурса являются Чувашский национальный музей, фонд развития музея «Прокопий» и Союз...
Репертуар пополнят постановки по русской классике — произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонт...
Артистка исполнила несколько композиций на стихи Александра Проханова, а также представила свои новы...
Художественный руководитель мероприятия — народный артист России Евгений Миронов.
21.07.2024