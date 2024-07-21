В Кисловодске пройдет цирковой карнавал в рамках проекта Росгосцирка

21.07.2024
Цирковой карнавал, организованный Росгосцирком и посвященный новому шоу заслуженного артиста России Гии Эрадзе «Бурлеск», пройдет 28 июля в Кисловодске, сообщает ТАСС.
Кавалькада пройдет по маршруту от Кисловодского государственного цирка имени Г. М. Трахтенберга до Нарзанной галереи на главном Курортном бульваре города, рассказал глава курорта Евгений Моисеев.
Он отметил, что это яркое летнее событие привлекает как местных жителей, так и туристов.
«Большая вереница из разнообразных животных, лучших титулованных артистов цирка в роскошных авторских костюмах с музыкой и блеском пройдут по проспекту Победы, Курортному бульвару до Нарзанной галереи и обратно», — уточнил Моисеев.
Фото: Pixabay.com