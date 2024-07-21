Умер актер и сценарист Виталий Каракорский

Актер, сценарист и публицист Виталий Каракорский скончался в возрасте 66 лет, сообщает «Вечерняя Москва».





Каракорский родился в 1958 году в Бобруйске (Белоруссия). После окончания школы переехал в Литву для обучения, затем вернулся на родину и поступил на факультет журналистики.





Позже начал работать в Бобруйском драматическом театре.





Некоторое время работал заведующим литературной частью в Могилевском драмтеатре и звукорежиссером в Бобруйске.





С начала 90-х годов Каракорский жил в Вильнюсе, где работал на радио и телевидении. Он участвовал в съемках сериала «Поросль» и фильмов «Вегетарианец» и «Возвращение Мухтара».





Кроме того, актер занимался дубляжем и озвучиванием.









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