Умер актер и сценарист Виталий Каракорский

21.07.2024

Умер актер и сценарист Виталий Каракорский
Актер, сценарист и публицист Виталий Каракорский скончался в возрасте 66 лет, сообщает «Вечерняя Москва».

Каракорский родился в 1958 году в Бобруйске (Белоруссия). После окончания школы переехал в Литву для обучения, затем вернулся на родину и поступил на факультет журналистики. 

Позже начал работать в Бобруйском драматическом театре.

Некоторое время работал заведующим литературной частью в Могилевском драмтеатре и звукорежиссером в Бобруйске.

С начала 90-х годов Каракорский жил в Вильнюсе, где работал на радио и телевидении. Он участвовал в съемках сериала «Поросль» и фильмов «Вегетарианец» и «Возвращение Мухтара». 

Кроме того, актер занимался дубляжем и озвучиванием.


Фото: Pixabay.com