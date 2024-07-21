Умер актер и сценарист Виталий Каракорский

21.07.2024
Актер, сценарист и публицист Виталий Каракорский скончался в возрасте 66 лет, сообщает «Вечерняя Москва».
Каракорский родился в 1958 году в Бобруйске (Белоруссия). После окончания школы переехал в Литву для обучения, затем вернулся на родину и поступил на факультет журналистики.
Позже начал работать в Бобруйском драматическом театре.
Некоторое время работал заведующим литературной частью в Могилевском драмтеатре и звукорежиссером в Бобруйске.
С начала 90-х годов Каракорский жил в Вильнюсе, где работал на радио и телевидении. Он участвовал в съемках сериала «Поросль» и фильмов «Вегетарианец» и «Возвращение Мухтара».
Кроме того, актер занимался дубляжем и озвучиванием.
Фото: Pixabay.com