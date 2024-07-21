В Россотрудничестве подписаны соглашения о создании Русских домов за границей

21.07.2024
В Россотрудничестве состоялось подписание соглашений с общественными организациями, которые будут представлять партнерские Русские дома в Алжире, Ираке, Мали, Нигере и ОАЭ, сообщает РИА Новости.
Создание Русских домов за пределами России позволит объединить соотечественников, находящихся за границей, а также станет платформой для проведения выставок, форумов и культурных мероприятий.
Эти центры будут способствовать развитию учебных заведений и школ, поддержке русских за границей и формированию позитивного имиджа России. Кроме того, они помогут укрепить торгово-экономические связи между странами, отметил Андрей Подскрёбов, заместитель председателя Комитета по предпринимательству в сфере туризма ТПП РФ.
Участники церемонии обсудили перспективы развития сети партнерских Русских домов в мире, которая после подписания новых соглашений будет охватывать уже девять стран: Алжир, Боливию, Буркина-Фасо, Ирак, Мали, Нигер, ОАЭ, Судан, Таиланд — и позволит расширить российское культурно-гуманитарное присутствие за рубежом.
Фото: Pixabay.com