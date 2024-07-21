Выставка литературных произведений народов России открылась в Каракасе

В Национальной галерее Каракаса начала работу выставка, посвященная литературе народов России, в рамках ежегодной Международной книжной ярмарки, передает ТАСС.





«Сегодня в Национальной галерее в Каракасе, где проходит ежегодная Международная книжная ярмарка, мы проводим мероприятия, посвященные литературе на языках народов России», — сообщил посол России в республике Сергей Мелик-Багдасаров.





Посол России также отметил, что выставка в Каракасе дает возможность венесуэльцам узнать о многонациональном составе России, где проживают представители более 100 народностей с собственной письменностью и литературными традициями. Он подчеркнул, что в России все народы живут как одна большая семья, сохраняя свои корни и культурные традиции, и создают произведения как на русском, так и на своих родных языках.





В рамках выставки также представлена экспозиция плакатов с традиционными костюмами различных народов России, подготовленная к празднованию Дня семьи, любви и верности.





В 2024 году на выставке впервые представлен сборник стихотворений Расула Гамзатова на испанском языке. Атташе по культуре и образованию посольства РФ Александра Абрамова сообщила, что сборник был издан при поддержке российского посольства в Колумбии и переведен Рубеном Дарио Флоресом. Посетители выставки также смогли принять участие в презентации книги о пословицах и поговорках народов России и викторине, где победители получили книги в качестве призов.





Выставка продлится до завершения Международной книжной ярмарки в Каракасе, предоставляя возможность ознакомиться с богатым культурным наследием народов России.









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