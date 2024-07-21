С 19 по 20 июля в Усть-Абакане прошел рок-фестиваль «Красная жара». Мероприятие проходит уже второй год подряд, сообщает «Московский Комсомолец в Хакасии».





В этом году фестиваль расширил свои масштабы. Посетители могли посмотреть мотовыставку, принять участие в тест-драйвах, конкурсах и спортивных соревнованиях. Кроме того, организаторы предложили фуд-корты, детские аттракционы и площадки для мастер-классов.





Вечером сцена была занята профессиональными рок-исполнителями из республики и юга Красноярского края. Завершилось мероприятие праздничным фейерверком.









Фото: Pixabay.com