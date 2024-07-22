Студенты из Новосибирска снимутся в фильме с двойником Ди Каприо

Для съемок фильма с участием двойника Леонардо Ди Каприо в главной роли съемочная группа проведет киноэкспедицию на Алтай.



По словам режиссера предстоящего фильма Кристины Холдеевой, с помощью проекта студенты новосибирских вузов смогут получить навыки работы на съемочной площадке.



«Студенты станут участниками съемочной группы, поскольку основной наш партнер здесь — это Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), профиль кинооператорства. У нас в Новосибирске и в целом в Сибири не так много площадок, где они могут получить необходимый опыт, поэтому мы даем возможность ребятам по их специальности получить вот такую практику», — рассказала постановщик.



Кристина Холдеева добавила, что студенты смогут попробовать себя в роли помощника режиссера, хлопушки и других участников съемочного процесса. На этапе постпродакшена учащихся привлекут к монтажу картины, переозвучке и цветокоррекции. Отдельное внимание будет уделено технологии дипфейк и ее применению в кино.



Центральным героем фильма станет голливудский актер Лео, который окажется в глухой алтайской деревне, познакомится с местными жителями и даже найдет там свою любовь. Главную роль сыграет известный как российский двойник Леонардо Ди Каприо актер Александр Ясень. Ожидается, что фильм выйдет на экраны до конца 2024 года.









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