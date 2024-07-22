В Русском музее откроется выставка, посвященная теме художественной интерпретации информации





Фото: пресс-служба Русского музея

Указанная тема впервые в истории музейного дела России станет лейтмотивом масштабной экспозиции. В ней будет представлено около 300 произведений из музейных и частных коллекций.«Сочетая произведения разных эпох — от древнерусского искусства до стрит- и сайнс-арта, Русский музей представляет яркий выставочный проект, который охватит оба крыла корпуса Бенуа. Вместе с шедеврами Ивана Айвазовского, Ильи Репина, Ореста Кипренского в экспозиции будут представлены произведения современных художников (Тимура Новикова, Петра Белого, Аллы Урбан, Андрея Бартенева, Татьяны Парфеновой, Ольги Мичи, Татьяны Ахметгалиевой, Покраса Лампаса и других авторов)», — говорится в анонсе проекта.Отмечается, что некоторые работы были созданы специально для выставки.В музее отметили, что экспозиции позволит по-новому взглянуть на мир информации — от иконописи до сигналов из космоса и ощутить, что человек всегда остается в центре технологического процесса.