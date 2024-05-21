Звезда «Офиса» Стив Карелл снимется в новом комедийном сериале HBO

Звезда американского ситкома «Офис» Стив Карелл снимется в новом комедийном сериале HBO. Об этом информирует Variety.





По данным издания, сериал расскажет о писателе, который пытается наладить отношения со своей дочерью. Действие частично развернется в кампусе колледжа.





В сериале запланировано 10 эпизодов. Продолжительность каждой серии составит 30 минут.





Режиссером выступает Билл Лоуренс. Зрителям он известен по своей работе над сериалом «Тед Лассо».





В России ранее начались съемки шпионского детектива «Разящий луч». Действие сериала происходит во времена холодной войны. Главные роли исполняют Иван Колесников, Дарья Мороз, Павел Трубинер, Кирилл Гребенщиков, Марина Петренко и другие. Режиссерское кресло занял Алексей Мурадов.









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