Звезда «Офиса» Стив Карелл снимется в новом комедийном сериале HBO

21.05.2024

Звезда «Офиса» Стив Карелл снимется в новом комедийном сериале HBO
Звезда американского ситкома «Офис» Стив Карелл снимется в новом комедийном сериале HBO. Об этом информирует Variety.

По данным издания, сериал расскажет о писателе, который пытается наладить отношения со своей дочерью. Действие частично развернется в кампусе колледжа.

В сериале запланировано 10 эпизодов. Продолжительность каждой серии составит 30 минут.

Режиссером выступает Билл Лоуренс. Зрителям он известен по своей работе над сериалом «Тед Лассо».

В России ранее начались съемки шпионского детектива «Разящий луч». Действие сериала происходит во времена холодной войны. Главные роли исполняют Иван Колесников, Дарья Мороз, Павел Трубинер, Кирилл Гребенщиков, Марина Петренко и другие. Режиссерское кресло занял Алексей Мурадов.


Фото: YouTube