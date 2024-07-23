Ольга Любимова встретилась с Владимиром Машковым

Министр культуры Ольга Любимова встретилась с председателем Союза театральных деятелей России. Об этом она сообщила в Telegram-канале.





Участники встречи обсудили планы по празднованию 150-летия СТД РФ. Министр и председатель Союза поговорили о поддержке творческих проектов объединения и работе его региональных отделений.





«Желаю успехов в работе и ярких премьер!» — написала Ольга Любимова.





Отдельной темой для обсуждения стали гастроли региональных театров со спектаклями-лауреатами премии «Золотая маска».



