Ольга Любимова встретилась с Владимиром Машковым

Режиссером нового сезона стала Евгения Юстус.
Певица и актер также доставят в республику гумпомощь.
Стороны обсудили планы по празднованию 150-летия Союза театральных деятелей России.
Всероссийский фестиваль уличных театров пройдет в Челябинске.
Концерт прошел на сцене Дамасской оперы (Дом культуры и искусства «Аль-Асад»).
Режиссером нового сезона стала Евгения Юстус.
Певица и актер также доставят в республику гумпомощь.
Стороны обсудили планы по празднованию 150-летия Союза театральных деятелей России.
Всероссийский фестиваль уличных театров пройдет в Челябинске.
Концерт прошел на сцене Дамасской оперы (Дом культуры и искусства «Аль-Асад»).
Киносмотр пройдет в Выборге с 9 по 15 августа.
Съемки проходили под Приозерском, где команда художника-постановщика Владислава Травинского создала ...
Хедлайнерами фестиваля в этом году станут группы Artik & Asti и «Ночные Снайперы».
Нарушение грозит административной ответственностью — штрафом до 1,5 млн рублей, а также уголовной от...
На заседании под председательством Министерства культуры ЛНР был рассмотрен в том числе вопрос измен...
Проект направлен на сбор диалектизмов от пользователей со всей страны.
На открытии фестиваля прозвучали самые известные произведения Баха, а также сочинение Арво Пярта «Ко...
Венецианский кинофестиваль пройдет с 28 августа по 7 сентября.
Программа подготовлена столичным департаментом культуры.
Очные пробы пройдут 27 и 28 июля в кинотеатрах сети «Москино».
Вышел трейлер предстоящего проекта.
Главные роли в восьмисерийном роуд-муви сыграли Ярослав Могильников, Надежда Маркина и Тимофей Трибу...
Выступление пройдет в зале «Зарядье» 1 октября.
Закон позволит решить проблему произведений, срок охраны которых предположительно не истек, но разре...
Фестиваль пройдет в рамках форума фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».
23.07.2024