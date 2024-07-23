На фестивале «Территория будущего. Москва 2030» пройдет показ коллекций российских дизайнеров

В московском парке «Зарядье» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» пройдет показ коллекций российских дизайнеров.



Программа подготовлена столичным департаментом культуры.



На парящем мосту 22 августа состоится показ специальной коллекции «Белогорье» модного дома дизайнера Алены Ахмадуллиной. Гости мероприятия увидят авторское переосмысление культурных феноменов Белгородской области — уникальную черноузорную вышивку, старооскольскую глиняную игрушку, которые нашли отражение в силуэтах и принтах коллекции.



На 23 августа запланирован показ молодых дизайнеров Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина.



В рамках мероприятия также пройдут лекции известных экспертов модной индустрии.



Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» представит москвичам и гостям столицы главные инновации и достижения во всех сферах жизни города. Мероприятия форума-фестиваля пройдут более чем на 30 площадках города.









Фото предоставлено организатором