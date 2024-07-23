«Москино» проведет народный кастинг для съемок фильмов

«Москино» проводит народный кастинг для съемок фильмов.



Заявки на роли в короткометражных фильмах до 25 июля могут подать все желающие. Представители кастинг-комиссии выберут подходящие образы и пригласят на очные пробы, которые пройдут 27 и 28 июля в кинотеатрах сети «Москино» и на Киностудии им. М. Горького. Съемочный процесс будет проходить с 29 июля по 5 августа.



Отмечается, что участниками проб станут порядка 400 человек. Выбирать кандидатов будут по видеовизиткам. Зарегистрироваться для участия в кастинге и прислать видеовизитку можно на платформе film.moscow.



Итоги кастинга, который пройдет 27 и 28 июля будут подведены 29 июля. Жюри выберет 20 человек, которые примут участие в съемках.



«Народный кастинг» является вторым этапом проекта «Москино» «От идеи до премьеры».









Фото: Москино