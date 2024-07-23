В музее-заповеднике «Коломенское» пройдет DDX Fitness Fest

В музее-заповеднике «Коломенское» 27 и 28 июля пройдет третий DDX Fitness Fest.



Участие в фестивале примут более 20 тысяч человек, сообщает пресс-служба проекта. Хедлайнерами фестиваля в этом году станут группы Artik & Asti и «Ночные Снайперы».



«На территории свыше 50 тыс. кв. м гостей ждут активности на любой вкус и уровень физической подготовки: ниндзя-гонка, нерф, лазертаг, духовные практики и другие активности, в том числе Bodyballet под симфонический оркестр. Хедлайнерами фестиваля в этом году станут Artik & Asti, Dj Smash, „Ночные Снайперы“», — рассказали организаторы.



Программа мероприятия включает более 150 групповых тренировок, розыгрыши подарков, встречи с популярными блогерами, выступления известных артистов и многое другое.



Гостей фестиваля ждут мастер-классы по рисованию, гончарному мастерству, изготовлению свечей. Юные участники смотра смогут поиграть в настольные и активные игры с аниматорами.



«Изюминка фестиваля — рекорд России по самой массовой сайкл-тренировке вместе с группой „Винтаж“, рекорд России и мира по массовому гвоздестоянию с командой Sadhu Record, а также рекорд по самой массовой танцевальной тренировке», — говорится в анонсе.









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