В окончательном чтении принят законопроект о запрете пропаганды наркотиков

Госдума приняла в окончательном чтении три законопроекта, запрещающих пропаганду наркотиков, в том числе в литературе и в кино.



Закон запрещает, в частности, «распространение информации и материалов о способах производства, хранения, пересылки, сбыта и о местах приобретения наркотиков, о привлекательности и оправдании наркопотребления как общепринятой нормы поведения». Нарушение грозит административной ответственностью — штрафом до 1,5 млн рублей, а также уголовной ответственностью — до 2 лет лишения свободы.



Ранее председатель профильного комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников объяснил, что произведения литературы и искусства не попадают под пропаганду, если они были созданы до 1 августа 1990 года, либо если наркотические вещества составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла.



Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.









Фото: пресс-служба Кремля