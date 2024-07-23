В России впервые выступит оркестр Китайского национального центра исполнительских искусств.



Выступление пройдет в зале «Зарядье» 1 октября. В программу войдут сочинения российских и современных китайских композиторов.



В первом отделении будет исполнена симфония «Ода Красному флагу» Люй Цимина, а также Первый концерт для фортепиано с оркестром П.И. Чайковского. Коллектив выступит под управлением маэстро Валерия Гергиева.



Во втором отделении коллектив под руководством главного дирижера Национального симфонического оркестра Китая Ли Синь Цао исполнит концерт для трубы с оркестром «Вечная радость» Чэнь Цигана и «Поэму экстаза» Скрябина.









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