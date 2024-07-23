Любовь Успенская и Олег Чернов выступят с концертами для военных в ЛНР

Российская певица Любовь Успенская вместе с актером театра и кино Олегом Черновым выступят с концертами для бойцов, участвующих в СВО в ЛНР. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в Telegram-канале.





Артисты также доставят гуманитарную помощь военным, в госпитали, детские дома и школы-интернаты региона.





«Встретился с популярной российской певицей Любовью Успенской, известным актером театра и кино Олегом Черновым, другими представителями отечественного шоу-бизнеса и сотрудниками Федеральной службы по надзору в сфере транспорта», — поделился Пасечник.





По словам главы ЛНР, делегация посетила регион впервые. Гости отметили качество восстановительных работ. Речь идет о новых дорогах, благоустроенных улицах. Также делегация оценила «сердечность и открытость» жителей Луганской Народной Республики.



