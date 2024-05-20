Стартовали съемки детективного сериала «Разящий луч»

Начались съемки российского шпионского детектива «Разящий луч». Об этом сообщила пресс-служба Института развития интернета.





Действие сериала разворачивается в период холодной войны. ЦРУ пытается проникнуть в лабораторию по разработке лазеров для противоракетной обороны. Полковник КГБ Симагин вербует и устраивает туда бывшего работника Кима Никанорова, чтобы помешать агентам. Последний должен дезинформировать американцев о деятельности лаборатории.





Все идет в соответствии с планом до тех пор, пока Ким не сталкивается с очень опытной противницей в лице агента ЦРУ с позывным Леонардо. Героиня подозревает, что он и есть подставная фигура КГБ.





В сериале снимаются Иван Колесников, Дарья Мороз, Павел Трубинер, Кирилл Гребенщиков, Марина Петренко и другие. Режиссером выступает Алексей Мурадов.









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