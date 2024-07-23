В Калининграде открылся XXIII Международный музыкальный фестиваль «Бахослужение»

Государственный академический камерный оркестр России под руководством Алексея Уткина открыл XXIII Международный музыкальный фестиваль «Бахослужение» в Калининграде.



Мероприятие приурочено ко дню рождения немецкого композитора. В этом году смотр посвящен также 95-летию со дня рождения органиста Гарри Гродберга, передает пресс-служба Калининградской филармонии.



На открытии фестиваля прозвучали самые известные произведения Баха, а также сочинение Арво Пярта «Коллаж на тему B-A-C-H».



Фестиваль продлится до 28 июля, в нем примут участие музыканты из России, Японии и Китая.



В здании областной филармонии гостей встречает фотовыставка, посвященная Гарри Гродбергу, основателю фестиваля «Бахослужение».









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