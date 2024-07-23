Стартовали съемки продолжения сериала «Мухтар»

Телеканал НТВ начал снимать продолжение знаменитого сериала «Мухтар». Об этом сообщила его пресс-служба.





В центре сюжета новой части телевизионной саги окажется оперативник Глеб Котов, его пес, внук и тезка Мухтара.





«Он вернулся», — говорится в сообщении пресс-службы.





По сюжету главные герои оказываются на грани увольнения из-за серьезной ошибки при выполнении опасного задания. Однако им предоставляют второй шанс. В главных ролях сыграли Александр Носик и Дмитрий Кривошеев.





Режиссерское кресло заняла Евгения Юстус, известная благодаря комедии «Семейный переполох». По словам постановщицы, она сразу согласилась стать режиссером нового «Мухтара». Сериал Юстус назвала легендарным, а сценарий – удивительно интересным. Режиссер отметила, над проектом работает «замечательная талантливая команда».









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