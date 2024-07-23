Умерла Екатерина Шкляева из коллектива «Бабушки из Бураново»

Участница коллектива «Бабушки из Бураново» Екатерина Шкляева скончалась на 87-м году жизни. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в Telegram-канале.





Руководитель региона отметил, что певица «была камертоном для коллектива» как в песне, так и в жизни.





«Вкладывaла душу во все, что делает, и всегда вдохновляла oкружающих силой воли», — написал Бречалов.





Глава республики выразил соболезнования родным и близким Шкляевой. Бречалов назвал ее смерть огромной утратой для всей Удмуртии.





«Бабушки из Бураново» - музыкальная фольклорная группа, которая знаменита исполнением известных российских и зарубежных хитов на удмуртском языке. Коллектив представлял Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2012 году. Тогда группа заняла второе место.









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