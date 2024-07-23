Вышли первые кадры российского сериала «Юг»

Главные роли в восьмисерийном роуд-муви сыграли Надежда Маркина и Тимофей Трибунцев.Фильм расскажет историю зажатого, скромного мальчика, воспитанного бабушкой. Мама мальчика умерла, а своего отца он никогда не видел. Все меняется, когда герой обнаруживает в свой 14-й день рождения в бабушкином шкафу деньги, которые присылал его отец.В актерский состав проекта также вошли Юрий Колокольников, Александр Яценко, Кирилл Кяро, Игорь Грабузов, Антон Кузнецов, Юлия Снигирь и другие.Производством картины занимались Norm Production по заказу онлайн-кинотеатра Okko. В состав продюсеров вошли Сергей Шишкин, Эльвира Дмитриевская, Гавриил Гордеев, Вячеслав Дусмухаметов, Андрей Левин, Роман Новиков и Наталья Фролова.