Более 50 картин вошли в конкурсную программу фестиваля «Окно в Европу»

В конкурсную программу кинофестиваля «Окно в Европу» вошли 11 игровых, 12 документальных и 30 анимационных фильмов.



Киносмотр пройдет в Выборге с 9 по 15 августа, передает пресс-служба фестиваля.



Сообщается, что почти половина конкурсных фильмов — дебюты, соответствующие слогану «Прогноз на завтра».



«Обращает на себя внимание форматный диапазон, мне кажется, конкурс в этом году как никогда разнообразен: тут и классический фестивальный артхаус, и околопрокатный арт-мейнстрим, и мокьюментари, и копродукция, и даже два фильма из Якутии, которые абсолютно друг на друга не похожи. Особо хочу отметить, что наш документальный конкурс в этом году полностью премьерный», — рассказал программный директор фестиваля Андрей Апостолов.



Участие в конкурсной программе примут проекты «Ласточка» Малики Мухамеджан, «Легенда вечных снегов» Алексея Романова, «Особенности национальной больницы» Станислава Светлова, «Ровесник» Федора Кудрявцева, «За нашим домом сад» Антона Нефедова и другие.



Председателем жюри игрового кино стал режиссер Владимир Котт. Жюри конкурса неигрового кино возглавил режиссер Алексей Федорченко, анимационного — режиссер Светлана Филиппова.



Ранее сообщалось, что откроет фестиваль «Окно в Европу» картина режиссера Святослава Подгаевского «Подростки. Первая любовь».









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