Start объявил дату выхода сериала «Трудная»

Онлайн-кинотеатр Start назвал дату премьеры сериала «Трудная».



Проект станет спин-оффом «Новеньких». В Сети также доступен трейлер предстоящего проекта.



Центральный персонаж сериала — Влада, которая после выхода из тюрьмы борется за свою жизнь. Девушка устраивается на работу в бар и поступает в вечернюю школу, однако знакомые и неразрешенные конфликты из прошлого не отпускают ее.



«Миссия этого проекта — показать, что любой человек может преодолеть все жизненные трудности. Главное — не бояться и верить в себя. Особенно актуальным этот сериал будет для тех, кто не понаслышке знает о проблемах зависимости и не верит в то, что после этого можно вернуться к полноценной жизни. Даже если человек оступился и понес за это наказание, он не должен расплачиваться за ошибку всю жизнь. У каждого человека есть право на второй шанс», — рассказала о проекте режиссер Оксана Барковская.



В актерский состав проекта вошли Кира Медведева, Глеб Калюжный, Анна Демидова, Аристарх Венес, Ангелина Тихонова, Виктория Корлякова, Антон Пампушный, Дарья Щербакова, Артем Давыдов, Василий Симонов, Максим Табарчук и другие.









Фото: Start