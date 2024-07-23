В ЛНР прошло первое заседание Экспертного совета по сохранению памятников истории и культуры при Минкультуры ЛНР, передает пресс-служба ведомства.



Сообщается, что на заседании под председательством Министерства культуры ЛНР были рассмотрены вопросы изменения герба Луганска, внедрения механизма согласования с Экспертным советом проектов устанавливаемых памятников и другие вопросы по возведению в ЛНР произведений монументально-декоративного искусства.



Заседание прошло при участии сотрудников Минкультуры ЛНР, членов Союза художников ЛНР, председателя отделения Российского исторического общества по ЛНР, начальника Донбасского филиала Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры, завкафедрой истории ЛГУ им. Даля.



Экспертный совет по сохранению памятников истории и культуры осуществляет работу с целью принятия решений по вопросам возведения произведений монументально-декоративного искусства местного и регионального значения.









Фото: пресс-служба Минкультуры ЛНР