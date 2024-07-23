Подписан закон о порядке использования «сиротских» объектов авторских прав

Президент России Владимир Путин подписал закон о порядке использования так называемых «орфанных» или «сиротских» объектов авторских и смежных прав, чьи правообладатели неизвестны.



Документ находится на официальном интернет-портале правовой информации.



Закон позволит решить проблему произведений, срок охраны которых предположительно не истек, но разрешение на их использование получить невозможно из-за того, что их автор или правообладатель неизвестны, указано в сопроводительных документах к закону.



В пояснительной записке отмечается, что ситуация в последнее время усугубляется широким использованием произведений в электронной форме и в интернете.



В соответствии с законом лицу, заинтересованному в использовании такого объекта, будет выдаваться разрешение в виде неисключительной возмездной лицензии. Разрешение будет выдаваться уполномоченной организацией, которая при получении заявления от лица, претендующего на использование объекта авторских прав, проверит, действительно ли автор или иной правообладатель неизвестен, и были ли приняты надлежащие меры по установлению или поиску правообладателя.









Фото: пресс-служба Кремля