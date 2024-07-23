Венецианский кинофестиваль объявил программу предстоящего смотра

Объявлена программа Венецианского кинофестиваля.



Участников предстоящего 81-го Венецианского кинофестиваля назвали организаторы.



В число фильмов-участников основного конкурса вошли, в частности, второй фильм «Джокер» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой, новая лента Луки Гуаданьино «Квир», триллер «Малышка» с Николь Кидман, картина «Мария» с Анджелиной Джоли, а также новый фильм Педро Альмодовара «Комната по соседству».



Венецианский кинофестиваль пройдет с 28 августа по 7 сентября. Откроет смотр фильм Тима Бертона «Битлджус Битлдзус». Жюри конкурса возглавила актриса Изабель Юппер.









Фото: кадр из фильма "Джокер"