Венецианский кинофестиваль объявил программу предстоящего смотра

23.07.2024

Венецианский кинофестиваль объявил программу предстоящего смотра
Объявлена программа Венецианского кинофестиваля.

Участников предстоящего 81-го Венецианского кинофестиваля назвали организаторы.

В число фильмов-участников основного конкурса вошли, в частности, второй фильм «Джокер» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой, новая лента Луки Гуаданьино «Квир», триллер «Малышка» с Николь Кидман, картина «Мария» с Анджелиной Джоли, а также новый фильм Педро Альмодовара «Комната по соседству».

Венецианский кинофестиваль пройдет с 28 августа по 7 сентября. Откроет смотр фильм Тима Бертона «Битлджус Битлдзус». Жюри конкурса возглавила актриса Изабель Юппер.


Фото: кадр из фильма "Джокер" 