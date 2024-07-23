Венецианский кинофестиваль объявил программу предстоящего смотра

На заседании под председательством Министерства культуры ЛНР был рассмотрен в том числе вопрос измен...
Проект направлен на сбор диалектизмов от пользователей со всей страны.
На открытии фестиваля прозвучали самые известные произведения Баха, а также сочинение Арво Пярта «Ко...
Венецианский кинофестиваль пройдет с 28 августа по 7 сентября.
Программа подготовлена столичным департаментом культуры.
На заседании под председательством Министерства культуры ЛНР был рассмотрен в том числе вопрос измен...
Проект направлен на сбор диалектизмов от пользователей со всей страны.
На открытии фестиваля прозвучали самые известные произведения Баха, а также сочинение Арво Пярта «Ко...
Венецианский кинофестиваль пройдет с 28 августа по 7 сентября.
Программа подготовлена столичным департаментом культуры.
Очные пробы пройдут 27 и 28 июля в кинотеатрах сети «Москино».
Вышел трейлер предстоящего проекта.
Главные роли в восьмисерийном роуд-муви сыграли Надежда Маркина и Тимофей Трибунцев.
Выступление пройдет в зале «Зарядье» 1 октября.
Закон позволит решить проблему произведений, срок охраны которых предположительно не истек, но разре...
Фестиваль пройдет в рамках форума фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».
Артистка удостоена награды «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолет...
В состав жюри также вошли Ирина Зайцева, Ирина Шестакова, Евгений Соломин, Анатолий Фукс.
Фестиваль продлится до 1 августа.
По случаю 225-летия со дня рождения Пушкина в русском доме представлена выставка по истории музыкаль...
Артисту было 72 года.
В тройку лидеров также вошел сериал «Люди Икс ‘97».
Мероприятие проходит в Калининграде.
Проект охватит село Великая Топаль Клинцовского района и другие населенные пункты.
В экспозицию вошли 77 работ из частного собрания.
23.07.2024