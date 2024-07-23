В Ленобласти завершили съемки сказки «Ворожея»

Фото: киностудия «Ленфильм»

Съемки проходили под Приозерском, где команда художника-постановщика Владислава Травинского создала сказочную деревню с центральной площадью.«Чтобы спасти своих родителей, юная Василисса отправляется в опасное путешествие в самое сердце темного леса, полного нечисти. Ей предстоит пройти через множество испытаний, научиться преодолевать страх, встретить первую любовь», — говорится в описании проекта.Режиссером фильма выступила Каролина Кубринская. Роли в фильме сыграли Николай Наумов, Анна Ковальчук, Екатерина Суворова, Константин Раскатов, Александр Дьяченко, Алексей Воробьев, Анвар Либабов, Анастасия Мельникова, Мария Мельникова, Евгений Кошелев, Сергей Мардарь и другие.