Праздничный концерт состоялся в честь 80-летия дипотношений России и Сирии

Праздничный концерт состоялся на сцене Дамасской оперы (Дом культуры и искусства «Аль-Асад») в честь 80-летия установления дипломатических отношений между РФ и Сирией. Об этом сообщили в Минкультуры России.





В ведомстве отметили , что на сцену вышли Сирийский национальный симфонический оркестр и лауреаты Международного конкурса имени П. И. Чайковского. Музыканты исполнили произведения Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Александра Глазунова и арабского композитора Сухейба Аль-Саммана.





Чрезвычайный и полномочный посол России в САР Александр Ефимов отметил, что обе страны прошли большой путь в отношениях. По его словам, стороны вышли на уровень всестороннего стратегического партнерства.





Российские музыканты были направлены в Дамаск при поддержке Минкультуры России. Участие отечественных исполнителей совместно с главным оркестром Сирии показало значимость культуры для сближения дружественных народов двух стран.









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