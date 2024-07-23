Фестиваль «Театры без крыш» может собрать свыше 3 тысяч зрителей

Минкультуры Челябинской области ожидает более 3 тысяч зрителей на Всероссийском фестивале уличных театров «Театры без крыш», который пройдет 10 и 11 августа. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Алексей Бетехтин.





По словам министра, 10 и 11 августа в Челябинске пешеходная часть улицы Кирова станет театральной площадкой под открытым небом со стихийно возникающими сценами.





«Будет проходить Всероссийский фестиваль уличных театров «Театры без крыш». Ожидаем свыше 3 тыс. зрителей, девять театральных коллективов из шести городов России», — поделился Бетехтин с ТАСС.





Министр культуры региона отметил, что челябинская команда «Театральное пространство свободы» представит спектакль-предчувствие «Лето. Август. Навсегда» по мотивам знаменитого произведения Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков». Также артисты покажут сказку-притчу Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».









Фото: YouTube