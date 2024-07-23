В России запустили онлайн-словарь диалектизмов «Русским языком говорю»

Портал «Культура.РФ» и соцсеть «Одноклассники» запустили проект «Русским языком говорю», направленный на сбор диалектизмов от пользователей со всей страны.



Проект также рассказывает о значении и происхождении известных крылатых фраз. Отправленные выражения добавляются в онлайн-словарь, который объединяет сотни слов, значение которых может быть понятно только жителям определенных регионов.



Словарь диалектизмов пополняется каждый день, а принять участие в его обновлении может любой желающий.



«Знакомьтесь с необычными словами из разных регионов и предлагайте собственные, изучайте истории, связанные с популярными фразеологизмами, и смотрите лекции, посвященные прошлому и будущему языка», — говорится на сайте проекта.









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