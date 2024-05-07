Композиторский музыкальный форум – Международный фестиваль-конкурс национальной патриотической песни «Красная гвоздика» имени И. Кобзона начнется в Сочи 18 августа. Об этом рассказали в его пресс-службе.





Конкурс патриотической песни существует уже 50 лет. Особенное развитие он получил после начала спецоперации на Украине.





«В этом году программа фестиваля-конкурса значительно расширится новыми произведениями, создаваемыми бойцами непосредственно на фронте, в госпиталях, написанными самодеятельными авторами на основе реальных подвигов», — говорится в сообщении пресс-службы.





Композиции исполнят народные и профессиональные коллективы. Девиз фестиваля-конкурса: «Новые песни — Новой России».





Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин ранее высказался о другом музыкальном конкурсе. По его словам, «Евровидение» не несет никакой смысловой нагрузки, кроме политической. Продюсер признался, что не смотрит трансляцию конкурса.









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