На ВДНХ пройдет VII Международный фестиваль искусств «Вдохновение»

25.07.2024
На ВДНХ 27 июля стартует VII Международный фестиваль искусств «Вдохновение».
Все события фестиваля можно будет посетить бесплатно по предварительной регистрации, а открытие и закрытие будет свободным для всех желающих.
Ключевыми темами фестиваля в этом году стали «Новые лица», объединяющая театр, музыку, танец и инсталляцию, а также «Место действия», посвященная 85-летию ВДНХ.
Кураторами первой темы стали актрисы Александра Урсуляк и Сати Спивакова, хореограф Егор Дружинин, художник-сценограф Тимофей Рябушинский.
В программу также войдут две лаборатории — танцевальная «КЕД LAB» под руководством Егора Дружинина и драматическая, участники которой будут исследовать «Понятие хора в древнегреческой драматургии и современные подходы к его представлению на сцене».
Мероприятия фестиваля будут проходить на 11 локациях.
«Чтобы собрать фестивальную программу этого года, мы отсмотрели в общей сложности 140 российских и зарубежных постановок. И благодаря сильной команде кураторов нам удалось остановить выбор на 28 ярких и актуальных проектах, которые будут интересны широкому кругу зрителей. Порядка четверти проектов мы реализуем самостоятельно или совместно с партнёрами, что стало уже традицией для фестиваля „Вдохновение“», — рассказал генеральный продюсер фестиваля Артур Григорянц.
События фестиваля продлятся до 4 августа.
Фото: Pixabay.com