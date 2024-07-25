На ВДНХ пройдет VII Международный фестиваль искусств «Вдохновение»

25.07.2024

На ВДНХ пройдет VII Международный фестиваль искусств «Вдохновение»
На ВДНХ 27 июля стартует VII Международный фестиваль искусств «Вдохновение».

Все события фестиваля можно будет посетить бесплатно по предварительной регистрации, а открытие и закрытие будет свободным для всех желающих.

Ключевыми темами фестиваля в этом году стали «Новые лица», объединяющая театр, музыку, танец и инсталляцию, а также «Место действия», посвященная 85-летию ВДНХ.

Кураторами первой темы стали актрисы Александра Урсуляк и Сати Спивакова, хореограф Егор Дружинин, художник-сценограф Тимофей Рябушинский.

В программу также войдут две лаборатории — танцевальная «КЕД LAB» под руководством Егора Дружинина и драматическая, участники которой будут исследовать «Понятие хора в древнегреческой драматургии и современные подходы к его представлению на сцене».

Мероприятия фестиваля будут проходить на 11 локациях.

«Чтобы собрать фестивальную программу этого года, мы отсмотрели в общей сложности 140 российских и зарубежных постановок. И благодаря сильной команде кураторов нам удалось остановить выбор на 28 ярких и актуальных проектах, которые будут интересны широкому кругу зрителей. Порядка четверти проектов мы реализуем самостоятельно или совместно с партнёрами, что стало уже традицией для фестиваля „Вдохновение“», — рассказал генеральный продюсер фестиваля Артур Григорянц.

События фестиваля продлятся до 4 августа.


Фото: Pixabay.com