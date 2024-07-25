На ВДНХ пройдет VII Международный фестиваль искусств «Вдохновение»

На ВДНХ 27 июля стартует VII Международный фестиваль искусств «Вдохновение».



Все события фестиваля можно будет посетить бесплатно по предварительной регистрации, а открытие и закрытие будет свободным для всех желающих.



Ключевыми темами фестиваля в этом году стали «Новые лица», объединяющая театр, музыку, танец и инсталляцию, а также «Место действия», посвященная 85-летию ВДНХ.



Кураторами первой темы стали актрисы Александра Урсуляк и Сати Спивакова, хореограф Егор Дружинин, художник-сценограф Тимофей Рябушинский.



В программу также войдут две лаборатории — танцевальная «КЕД LAB» под руководством Егора Дружинина и драматическая, участники которой будут исследовать «Понятие хора в древнегреческой драматургии и современные подходы к его представлению на сцене».





Мероприятия фестиваля будут проходить на 11 локациях.



«Чтобы собрать фестивальную программу этого года, мы отсмотрели в общей сложности 140 российских и зарубежных постановок. И благодаря сильной команде кураторов нам удалось остановить выбор на 28 ярких и актуальных проектах, которые будут интересны широкому кругу зрителей. Порядка четверти проектов мы реализуем самостоятельно или совместно с партнёрами, что стало уже традицией для фестиваля „Вдохновение“», — рассказал генеральный продюсер фестиваля Артур Григорянц.



События фестиваля продлятся до 4 августа.









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