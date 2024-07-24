Хоровые коллективы из Закавказья, Турции и республик СКФО выступят в Северной Осетии

Хоровые коллективы республик Северного Кавказа, Закавказья, ближнего зарубежья и Турции выступят в Северной Осетии в рамках летнего международного фестиваля «Мое сердце в горах». Об этом рассказали в минкультуры республики.





В ведомстве отметили, что второй фестиваль пройдет со 2 по 11 августа. Участниками проекта станут хоры Северного Кавказья и Закавказья, а также стран ближнего зарубежья. Ансамбль из Турции впервые выступит на фестивале.





На мероприятии пройдет мастер-класс с исполнителями осетинского эпоса. Также гостей ждет круглый стол, посвященный сохранению народных хоровых традиций в России. Среди событий – мастер-класс по традиционному осетинскому войлоковалянию.





Фестиваль пройдет с использованием гранта Российского фонда культуры. Мероприятие состоится в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».









Фото: YouTube